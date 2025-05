Disfatta Inter la reazione di Inzaghi | Brucia Zero titoli ma ragazzi da applaudire

La pesante sconfitta dell’Inter in finale di Champions League lascia un segno profondo, ma non offusca il lavoro fatto fin qui. Inzaghi e i suoi ragazzi meritano applausi per il percorso che li ha portati a fronteggiare i colossi del calcio europeo. In un'era in cui la resilienza è fondamentale, ogni caduta può diventare un trampolino di lancio. La vera sfida sarà rialzarsi, più forti e determinati. E voi, siete pronti a seguire questa rinascita?

Una sconfitta pesante e crudele, maturata nella notte più attesa. Cinque gol che fanno male, forse anche più di quanto la partita stessa dica davvero. Perché l’ Inter che ha eliminato il Barcellona non sembrava così lontana, per valori, dall’ avversario che le ha inflitto il 5-0 nella finale di Champions League. Ma il campo, stavolta, ha raccontato una storia diversa. “Non era la mia Inter, ma resto orgoglioso”. Simone Inzaghi non si nasconde, non cerca scuse. “ Assolutamente no, non è sembrata la mia Inter, ma i primi a saperlo siamo noi: io, che sono l’allenatore, e i ragazzi. Sono orgoglioso di loro, per il percorso che abbiamo fatto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Disfatta Inter, la reazione di Inzaghi: “Brucia. Zero titoli ma ragazzi da applaudire”

