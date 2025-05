Discese spericolate da San Luca il Comune non multa i ciclisti | I video non sono testimonianze

...in un periodo in cui la mobilità sostenibile è al centro del dibattito pubblico) è una decisione che fa discutere. Il Comune di Bologna ha scelto di non punire i ciclisti, ma potrebbe anche segnare l'inizio di un nuovo approccio verso l'adrenalina su due ruote. Un punto interessante? La crescente popolarità del downhill urbano sta spingendo le città a ripensare gli spazi pubblici per accogliere queste nuove forme di sport. Chi guiderà questa rivoluzione?

Bologna, 31 maggio 2025 – Il Comune non multerà i funamboli di ‘Bolo riders’. Non sono previste azioni amministrative, sanzioni o provvedimenti verso i ciclisti che, l’altra notte, si sono lanciati giù lungo il portico che conduce al santuario della Madonna di San Luca, improvvisando una gara di downhill urbano a tutta velocità. Questo (soprattutto) perché mancherebbe la ‘flagranza’: i video diventati virali in cui si vede l’intera scena, così come le testimonianze dei cittadini amareggiati dalle immagini ormai sui telefonini di tutti, non sarebbero infatti validi per un eventuale procedimento amministrativo nei confronti dei responsabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Discese spericolate da San Luca, il Comune non multa i ciclisti: “I video non sono testimonianze”

