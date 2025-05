Disastro Inter la Champions la vince il Psg | clamoroso 5-0 nella finale di Monaco di Baviera

Un finale da incubo per l'Inter, che cede il passo al PSG nella storica finale di Champions League. Un pesante 5-0, un risultato che amplifica la distanza tra i top club europei e le sfide italiane. La vittoria del PSG segna un nuovo capitolo nel panorama calcistico, evidenziando come il talento e gli investimenti possano finalmente trionfare. Riuscirà l'Inter a ripartire e tornare competitiva in Europa? Solo il tempo lo dirà .

Un disastro. Il Psg, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, schianta l'Inter con un rotondo 5-0 nella finale di Champions League portandosi a casa il trofeo per la prima volta nella sua storia. Troppo ampia la differenza di valori vista in campo tra le due squadre, con i francesi che, fin dal. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Disastro Inter, la Champions la vince il Psg: clamoroso 5-0 nella finale di Monaco di Baviera

L’Inter crolla a Monaco: il Psg domina 5-0 e vince la sua prima Champions

Lo riporta msn.com: Finale senza storia in Germania, l’Inter crolla nei primi venti minuti (Hakimi e Douè) e poi non si rialza più. I parigini alla fine ne fanno cinque e alzano per la prima volta la Champions League. In ...

Inter umiliata dal PSG in finale di Champions, disfatta storica: Inzaghi chiude con zero titoli

Riporta fanpage.it: Il PSG domina 5-0 contro l’Inter nella finale di Champions League e si prende la coppa. È la sconfitta più pesante in finale da quando è stata istituita la nuova formula del torneo.

A Monaco l'Inter non c'è, il Psg trionfa in Champions League per la prima volta. Nerazzurri umiliati

Segnala sport.tiscali.it: I francesi di Luis Enrique annientano i nerazzurri con 5 gol. Non c'è stata partita e in campo si è vista solo una squadra ...