Disagio giovanile le borse di studio vinte da tre studentesse del Righi tengono viva la memoria di ' Filo'

Un gesto che unisce passato e futuro: le borse di studio vinte da tre studentesse del liceo Righi di Cesena non sono solo un riconoscimento, ma un tributo alla memoria di un amico scomparso. Questo evento segna un trend crescente tra i giovani, che ricercano un senso di comunità e significato nel dare. Sostenere il talento e onorare la memoria: un connubio perfetto che ispira nuove generazioni!

Da una festa goliardica per festeggiare 50 anni a due borse di studio per ricordare un amico scomparso: gli ex studenti della V Di del liceo scientifico Righi di Cesena diplomati nell'anno 199293 hanno premiato sabato 31 maggio i vincitori delle borse di studio rivolte agli studenti del liceo e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Disagio giovanile, le borse di studio vinte da tre studentesse del Righi tengono viva la memoria di 'Filo'

Cerimonia alla scuola allievi carabinieri: consegnate le borse di studio Cosimo Giuseppe Fazio

Oggi, presso la Scuola Allievi Carabinieri, si è svolta una cerimonia significativa con la consegna delle borse di studio Cosimo Giuseppe Fazio.

Il ricordo che fiorisce: consegnate le borse di studio intitolate a Filippo Prati

Lo riporta corrierecesenate.it: Questa mattina al Liceo scientifico "Righi" gli ex studenti della V Di dell'anno 1992/93 hanno premiato i vincitori delle borse di studio intitolate a Filippo Prati, compagno di classe morto a 30 anni ...

Due borse di studio al Righi per non dimenticare 'Filo', l'ex compagno di scuola morto a 30 anni

Come scrive cesenatoday.it: Le due borse di studio, infatti, sono proprio dedicate a questi due aspetti: divulgazione scientifica e disagio giovanile". Le borse di studio - di 650 euro ciascuna - prevedono un elaborato (uno ...

Lotta al disagio giovanile. Studio sui reati dei minori: "Capire per intervenire"

Lo riporta msn.com: Presentata l’iniziativa del Comune con Unipg alla Procura generale. Ferdinandi: "Un impegno collettivo che richiede la collaborazione di tutti".