Diritti e disobbedienza all’auditorium della Fondazione la voce degli obiettori di coscienza

Nell'attuale contesto globale, dove la guerra sembra tornare a essere un’opzione accettabile, emerge la voce forte di chi sceglie la disobbedienza civile. All'Auditorium della Fondazione, il dibattito sui diritti e sugli obiettori di coscienza si fa sempre più attuale. È affascinante scoprire come questi individui, mossi da ideali profondi, possano trasformare la paura in coraggio, sfidando le norme stabilite. La scelta di dire "no" può essere

«In un mondo impazzito, dove la guerra sta ridiventando un modo "normale" di risolvere le divergenze tra stati, c’è qualcuno che osa dire di no. Amnesty International – si legge nel comunicato – considera obiettore di coscienza chiunque, per motivi di coscienza o profonda convinzione, si rifiuti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Diritti e disobbedienza, all’auditorium della Fondazione la voce degli obiettori di coscienza

