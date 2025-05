Diretta Rai Sport Sabato 31 Maggio 2025 Ciclismo Giro d' Italia 20a Tappa Rugby Pallanuoto Pallavolo

Preparati per un sabato all'insegna dello sport! Il 31 maggio 2025, Rai Sport trasmetterà la 20a tappa del Giro d'Italia, un evento che promette emozioni forti e colpi di scena. Ma non finisce qui: spazio anche a rugby, pallanuoto e pallavolo. In un periodo in cui il senso di comunità si rafforza attraverso lo sport, queste dirette ti porteranno nel cuore dell'azione. Non perdere l'occasione di vivere tutte le emozioni direttamente sul tuo schermo

In vista del weekend, Sabato 31 Maggio 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Diretta Rai Sport Sabato 17 Maggio 2025: Giro d’Italia, Finale Tennis Roma Paolini e Calcio Femminile

In vista del weekend, sabato 17 maggio 2025, Digital-News.it vi guida alla ricca programmazione sportiva della Rai.

Diretta Rai Sport Sabato 8 Marzo 2025 - Ciclismo Strade Bianche Siena, Sci Alpino Kvitfjell / Are

Segnala digital-news.it: La giornata su Rai Due si accende fin dal mattino con una scarica ... Poi, in prima serata, spazio all’informazione sportiva con il TG Sport Sera del Sabato, in diretta dalle 20:05 dallo studio SR8 di ...

