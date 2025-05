Diretta Psg-Inter | 2-0 segna anche l' ex Hakimi

La finale di Champions League si accende con un PSG che parte forte, portandosi subito in vantaggio. L'ex Hakimi segna, alimentando la rivalità e il fascino del match. In uno scenario dove il calcio italiano cerca di ritrovare il suo posto tra le élite europee, l’Inter è chiamata a rispondere. Gli spalti vibrano: è il momento di scoprire chi avrà la meglio nella battaglia del calcio europeo! Chi alzerà la coppa?

La finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter parte puntualissima alle 21 e qualche secondo. I milanesi giocano in maglia gialla, il Psg con il tradizionale blu con striscia verticale rossa al centro. Sugli spalti, show nelle curve. Da un lato gli interisti, che hanno colorato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Diretta Psg-Inter: 2-0, segna anche l'ex Hakimi

Lotta Napoli-Inter, ora Inzaghi cambia strategia: la rivelazione in diretta

...più accesa che mai. Inzaghi è chiamato a rivedere la sua strategia per rispondere all’assalto del Napoli, ora più vicino dopo il pareggio con il Genoa.

Cerca Video su questo argomento: Diretta Psg Inter 2 Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Calcio Live News: oggi la finalissima di Champions tra Inter e PSG, addio a Ernesto Pellegrini; Psg-Inter, finale di Champions League: dove vederla in tv e streaming; Dove vedere PSG-Inter in diretta tv e streaming; Finale Champions PSG-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming gratis: orario e canale in chiaro. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Psg-Inter 2-0, dopo l'ex Hakimi, autorete di Dimarco – La diretta

Secondo msn.com: Dopo la rete dell'ex Hakimi, l'Inter subisce il secondo gol quando il tiro di Doué viene deviato in maniera decisiva dallo sfortunato Dimarco. Nerazzurri frastornati, in balia dell'undici di Luis Enri ...

Champions: Psg-Inter 2-0 DIRETTA e FOTO Raddoppio di Doue al 20'

Da ansa.it: I nerazzurri con il tandem offensivo Lautaro-Thuram. Francesi con il tridente Douè-Dembélé-Kvaratskhelia (ANSA) ...

Champions League, Psg-Inter: in corso la finale a Monaco. Il risultato è 0-0. LIVE

Da tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Champions League, Psg-Inter: in corso la finale a Monaco. Il risultato è 0-0. LIVE ...