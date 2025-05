Diretta finale di Champions 2025 Psg-Inter | 1-0 Hakimi porta avanti i francesi

È l'ora della verità! In una finale elettrizzante di Champions League, il PSG strappa un vantaggio con Hakimi, portando i francesi a un passo dalla gloria. Mentre la squadra parigina mira al triplete, la sfida rappresenta non solo un sogno per i tifosi, ma anche l’apice di investimenti colossali. Sarà finalmente il momento che cambierà la storia del calcio? Non perdere i prossimi minuti di pura adrenalina!

Roma, 31 maggio 2025 – È la notte del tutto o niente a Monaco di Baviera. Inter e Psg sono in campo ora per un sogno che vale non solo una stagione, ma la storia. La finale di Champions League 2025 può significare il triplete per i transalpini, che hanno investito 1,3 miliardi di euro dal 2011 e la Coppa dalle grandi orecchie non l'hanno mai alzata. Ma hanno già messo in bacheca Ligue 1 e Coppa di Francia in questo 2025. Vincere serve ai nerazzurri per trasformare l'annata dall' incubo zero titoli a trionfo. E per dimostrare che il ciclo di Simone Inzaghi non è terminato. Diffuse le formazioni ufficiali (Inter con Thu-La davanti e Pavard dietro), fischio d'inizio ore 21 con diretta tv su Tv8 (in chiaro) e su Sky .

A Wembley i nerazzurri vogliono rialzare la coppa dopo 14 anni. I francesi per coronare un sogno mai realizzato

Tutto pronto all'Allianz Arena per la finalissima tra i nerazzurri ed il Psg dell'ex tecnico della Roma Luis Enrique. Poche sorprese nelle formazioni: Psg con Dembélé falso nueve, Pavard titolare

Ci siamo, l'attesa è, finalmente, finita: dopo settimane che sono sembrate mesi, si scende in campo per la partita conclusiva della Champions League edizione 2024/2025.