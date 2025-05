DIRETTA Finale Champions League PSG-Inter 0-0 | partiti! – LIVE

Siamo finalmente arrivati all'epilogo della Champions League 2024/2025! PSG e Inter si sfidano in un match che promette emozioni forti. Entrambi i team hanno dimostrato una forza incredibile in questa edizione, ma chi avrà la meglio? La tensione è palpabile, e il braccio di ferro tra Luis Enrique e Inzaghi potrebbe riscrivere la storia del calcio europeo. Non perdere neanche un minuto di questa battaglia epica!

Ultimo atto della più importante competizione europea per club: si affrontano le due squadre che hanno fatto meglio in questa edizione Ci siamo, l’attesa è, finalmente, finita: dopo settimane che sono sembrate mesi, si scende in campo per la partita conclusiva della Champions League edizione 20242025. Braccio di ferro Luis Enrique e Inzaghi (IA) – Calciomercato.it Si sfidano il Paris Saint-Germain e l’ Inter. I parigini, guidati in panchina dallo spagnolo Luis Enrique, sono arrivato fino a questo punto della competizione eliminando i connazionali del Brest ai playoff, poi il Liverpool campione d’Inghilterra di Arne Slot, l’ Aston Villa di Unai Emery e, in semifinale, l’ Arsenal di Mikel Arteta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Finale Champions League, PSG-Inter 0-0: partiti! – LIVE

In campo Inter e Psg per la finale di Champions League – La diretta

Da ilgiornale.it: Tutto pronto all'Allianz Arena per la finalissima tra i nerazzurri ed il Psg dell'ex tecnico della Roma Luis Enrique. Poche sorprese nelle formazioni: Psg con Dembélé falso nueve, Pavard titolare per ...

Inter-PSG, la finale di Champions in diretta

Scrive tg.la7.it: Una sfida tra potenza e talento. L’Inter affronta il PSG nella finale di Champions League a Wembley. I nerazzurri puntano su solidità ed esperienza, mentre i parigini cercano il primo trionfo europeo ...

