DIRETTA Calciomercato | tutte le news in tempo reale di sabato 31 maggio

Sabato 31 maggio, la frenesia del calciomercato non si ferma nemmeno di fronte alla grandiosa finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain. Mentre le squadre si sfidano per il trofeo, i rumors infiammano le trattative: da Pioli a David, passando per il futuro di Inzaghi e i colpi in arrivo per il Napoli. Un intreccio di strategie che può cambiare il volto del nostro calcio. Rimanete sintonizzati!

 È sempre calciomercato, anche nel giorno dell’attesissima finale di Champions tra Inter e Paris Saint-Germain. Da Pioli a David, dal prossimo allenatore della Juventus al futuro di Inzaghi fino ai nuovi colpi del Napoli targato ancora Antonio Conte. DIRETTA Calciomercato: e news in tempo reale di sabato 31 maggio (AnsaFoto) – Calciomercato.it Calciomercato.it vi offre un aggiornamento costante sulle ultime news di mercato di oggi, sabato 31 maggio. 09:18 31 Maggio Napoli, David in pugno. David in pugno! Per il ‘Corriere dello Sport’ il Napoli è vicinissimo all’attaccante canadese in scadenza col Lille. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Calciomercato: tutte le news in tempo reale di sabato 31 maggio

Calciomercato, il Milan saccheggia una diretta concorrente: che colpi!

Il Milan è pronto a movimentare il calciomercato estivo 2025 con colpi da non sottovalutare. Dopo aver messo nel mirino una diretta concorrente, i rossoneri puntano a una vera e propria rivoluzione, destinata a sorprendere tifosi e avversari.

