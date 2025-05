Diplomazia parlamentare nuova frontiera della cooperazione sanitaria La riflessione di Onori Azione

La diplomazia parlamentare si fa strada come nuova frontiera della cooperazione sanitaria. In un mondo post-pandemia, le istituzioni parlamentari possono diventare attori chiave nel garantire salute globale. La crisi del Covid-19 ha evidenziato che la salute è una questione senza confini: un solo Paese in difficoltà può compromettere il benessere di tutti. È il momento di unire le forze e agire per un futuro più sano e collaborativo!

Se la cooperazione tra governi e organizzazioni internazionali e? ormai ampiamente riconosciuta, cio? che resta spesso in secondo piano e? il ruolo decisivo che le istituzioni parlamentari possono assumere nella promozione della salute globale. La pandemia da Covid-19 ha mostrato con chiarezza che la salute non conosce confini e che nessun Paese puo? considerarsi al sicuro in solitudine. In un mondo interconnesso, la vulnerabilita? di un solo sistema sanitario puo? avere effetti a catena ben oltre i confini nazionali. Per questo, sostenere il rafforzamento dei sistemi sanitari nei Paesi a basso e medio reddito – come quelli del continente africano – non e? solo un dovere etico, ma anche una scelta strategica per la stabilita? e la sicurezza di tutti. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Diplomazia parlamentare, nuova frontiera della cooperazione sanitaria. La riflessione di Onori (Azione)

