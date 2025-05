Dipendente del Pam Panorama impugna il trasferimento e vince la causa

Una battaglia legale che segna un precedente importante per i diritti dei lavoratori. Il Tribunale di Treviso ha accolto l'impugnazione di una dipendente di Pam Panorama, sostenuta dalla FILCAMS CGIL, ribaltando il suo trasferimento forzato. Questa sentenza non è solo una vittoria personale, ma si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione verso la tutela dei diritti nel mondo del lavoro. Un segnale chiaro: i lavoratori non devono mai sentirsi soli!

La sentenza - che arriva dopo l’impugnazione del trasferimento promossa dalla FILCAMS CGIL e presentata dagli avvocati Filippo Angonese e Carlo Maria Cavinato - pronunciata gli scorsi giorni dal Tribunale di Treviso mette fine alla vicenda che ha coinvolto una dipendente della catena della. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Dipendente del Pam Panorama impugna il trasferimento e vince la causa

