Difesa da rifare | occhi su Beukema e Gatti Marianucci in arrivo

Il Napoli si appresta a una rivoluzione in difesa, puntando su profili promettenti come Beukema e Gatti, mentre Marianucci è in arrivo. In un calcio sempre più competitivo, dove la solidità difensiva è fondamentale, questa mossa potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro della squadra. Sarà interessante vedere come questi nuovi innesti potranno integrarsi nella filosofia di gioco azzurra, contribuendo a riportare il Napoli ai vertici del campionato!

Il Napoli si prepara a un’estate di fuoco sul mercato, con l’obiettivo di consegnare . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Difesa da rifare: occhi su Beukema e Gatti, Marianucci in arrivo

Garlasco, la difesa di Stasi: “Test da rifare”. Tutti i dubbi sui vecchi interrogatori di Sempio

Garlasco, un caso che continua a far discutere. La difesa di Alberto Stasi chiede un nuovo processo, sollevando dubbi sugli interrogatori passati e su elementi chiave come tracce sui muri, profili di DNA e impronte di scarpe.

Cerca Video su questo argomento: Difesa Rifare Occhi Beukema Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Difesa da rifare: occhi su Beukema e Gatti, Marianucci in arrivo

Lo riporta forzazzurri.net: Come riportato dal Corriere dello Sport, tra i nomi monitorati ci sono Sam Beukema, colonna difensiva del Bologna, e Federico Gatti, in attesa di capire il destino tecnico della Juventus e di ...

Napoli, manovre in difesa: Beukema resta il preferito. Si allontanano Solet e Comuzzo

Riporta tuttomercatoweb.com: Il Mattino fa il punto su alcune manovre di mercato che il Napoli ha in mente di attuare per rafforzare la propria difesa. Uno dei principali obiettivi.

Napoli, Beukema prima scelta per la difesa: tutte le cifre e i dettagli

Segnala corrieredellosport.it: Ma il restyling della difesa del Napoli continua: il ds Manna monitora con attenzione Sam Beukema, 26 anni ... ha un costo eccessivo e gli occhi delle big, come il Real, addosso.