Diego Lopez Juve è lui il nome forte di Comolli per completare la dirigenza bianconera Le novità

Diego Lopez è il nome che rimbalza nei corridoi della Juventus! Comolli punta su di lui per rinforzare la dirigenza bianconera in un momento cruciale. L’addio di Giuntoli ha aperto nuove opportunità e la Juve cerca figure strategiche per tornare competitiva. Con le nuove sfide in arrivo, sarà interessante vedere come Lopez potrà contribuire a scrivere il futuro della squadra. La rivoluzione bianconera è solo all'inizio!

e cosa può succedere nei prossimi giorni. La Juve va a caccia in questa fase di figure che possano completare l’organigramma, una necessità che si è fatta più stringente dopo l’addio di Cristiano Giuntoli (ufficialità attesa per i prossimi giorni). Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport è spuntata la figura di Diego Lopez, che recentemente ha messo la parola fine alla sua avventura con il Lens. È il nome forte di Comolli, che lo vorrebbe portare quanto prima a Torino. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Diego Lopez Juve, è lui il nome forte di Comolli per completare la dirigenza bianconera. Le novità

Cerca Video su questo argomento: Diego Lopez Juve Nome Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Diego Lopez, il nome di Comolli per il ds Juve: scoprì Osimhen e Leao; Diego Lopez Juve, la sua candidatura è valida! Il motivo; Romano - Nuovo ds Juventus, spunta il nome di Diego Lopez: il profilo; Chi è Diego Lopez, il ds accostato alla Juventus per il post Giuntoli. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Diego Lopez, il nome di Comolli per il ds Juve: scoprì Osimhen e Leao

Lo riporta msn.com: Voci sul giovane dirigente dalla Ligue 1: l’eventuale arrivo non escluderebbe Tognozzi. Più defilato il profilo di Massara ...

Pagina 2 | Diego Lopez, il nome di Comolli per il ds Juve: scoprì Osimhen e Leao

Riporta tuttosport.com: Voci sul giovane dirigente dalla Ligue 1: l’eventuale arrivo non escluderebbe Tognozzi. Più defilato il profilo di Massara ...

Diego Lopez Juve, è lui il nome nuovo che potrebbe prendere il posto di Cristiano Giuntoli! C’è un motivo che rende credibile la sua candidatura

Lo riporta juventusnews24.com: Diego Lopez Juve, lo spagnolo potrebbe essere il nuovo uomo mercato bianconero: c’è un motivo che rende valida la sua candidatura Come esprime Matteo Moretto sul canale You Tube di Fabrizio Romano, è ...