Di Pilato scrive al ministro Locatelli | Basta schiaffi morali sul treno

Tommaso Di Pilato, un uomo che ha vissuto l’ingiustizia sulla propria pelle, ha inviato una lettera toccante alla ministra Locatelli, denunciando la disparità di trattamento per i disabili nei trasporti pubblici. Un tema caldo, che si inserisce nel dibattito più ampio sui diritti delle persone con disabilità in Italia. La sua provocazione? "Cieco solo per una regione?". Un appello che invita a riflettere su un'uguaglianza che deve essere garantita ovunque!

"Sono cieco solo per una regione d’Italia? Improvvisamente riacquisto la vista se varco un confine?". Con queste parole, Tommaso Di Pilato, 60 anni, non vedente dall’età di sei, ha scritto alla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, raccontando un episodio di cui è stato protagonista un anno fa. Di Pilato aveva preso un treno Trenitalia da Milano a Novara utilizzando un biglietto a tariffa ridotta in quanto disabile. Ma quando il convoglio ha superato i confini della Lombardia, la sua invalidità, agli occhi del sistema, era svanita. Lui è residente a San Giuliano Milanese, da Gallarate in poi, cioè in territorio piemontese, la riduzione non era più valida. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it