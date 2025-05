Di Paola fa il bis come miglior giovane Premiato dal Siena Club Enrico Chiesa

Gabriele Di Paola si conferma un talento in ascesa! Dopo aver conquistato il premio dai Fedelissimi, il giovane calciatore riceve anche il prestigioso 16° Premio Paolo De Luca dal Siena Club Enrico Chiesa. In un periodo in cui i giovani sportivi stanno riscuotendo sempre più attenzione, la sua determinazione e crescita rappresentano una luce per il futuro bianconero. Le soddisfazioni arrivano e la strada è tracciata: chi sarà il prossimo a brillare?

Ha fatto il bis, Gabriele Di Paola. Riconosciuto miglior giovane della stagione dai Fedelissimi, anche il Siena Club Enrico Chiesa lo ha voluto premiare: con la medesima motivazione, il sodalizio bianconero presieduto da Lorenzo Rosso gli ha consegnato il 16° Premio Paolo De Luca. "Sono soddisfazioni grandi – sorride Di Paola, con il Roburrino in mano –. Non avrei mai pensato di poter ricevere questi riconoscimenti, davo per scontato di non poterli vincere. So bene il valore che hanno". Per il senese Di Paola è stato il primo anno tra i grandi con la casacca della squadra della sua città. E si è fatto apprezzare.

