Di Canio sdegnato dall’atteggiamento dell’Inter | “Inammissibile incomprensibile inaccettabile”

Paolo Di Canio non usa mezzi termini: l’atteggiamento dell’Inter contro il PSG è “inammissibile, incomprensibile e inaccettabile”. Un giudizio che rispecchia la frustrazione di molti tifosi in un momento in cui il calcio italiano cerca di tornare ai vertici europei. La sconfitta non è solo un risultato, ma un campanello d’allarme per la squadra: salvaguardare dignità e onore deve essere la priorità. La reazione sarà cruciale!

