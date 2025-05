Di Canio | L’Inter deve sentire la rabbia di Istanbul! Ecco cosa deve pesare nelle menti dei giocatori…

Paolo Di Canio scuote l'Inter in vista della finale di Champions League. "Dovete sentire la rabbia di Istanbul!", avverte l'ex attaccante, richiamando alla mente la storica rimonta del 2005. In un contesto in cui le emozioni giocano un ruolo cruciale, la determinazione e la resilienza potrebbero essere la chiave per sconfiggere il PSG. I nerazzurri devono affrontare non solo gli avversari, ma anche il peso della storia. Sarà questa la loro grande occasione?

Di Canio: «L’Inter deve sentire la rabbia di Istanbul! Ecco cosa deve pesare nelle menti dei giocatori.» Le parole dell’ex attaccante. È il giorno della finale di Champions League. Ecco quanto dichiarato dall’ex attaccante Paolo Di Canio ai microfoni di Sky Sport in vista di PSG- Inter. LE PAROLE- « L’Inter sentirà sorpresa e delusione perché anche la prima è andata vicina a vincerla col City. Ci va con la rabbia di prenderla ora, soprattutto chi è reduce da quella battaglia. I principi di gioco li sappiamo, servono unità di intenti, determinazione e non lasciare nulla al caso. Mi aspetto l’Inter lo faccia stasera, solo così potrà portare la coppa a casa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Di Canio: «L’Inter deve sentire la rabbia di Istanbul! Ecco cosa deve pesare nelle menti dei giocatori…»

Cerca Video su questo argomento: Canio Inter Deve Sentire Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

LOTTA SCUDETTO - De Canio: Napoli un pò più in difficoltà dell'Inter, occhio al Cagliari. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Di Canio: "Non voglio dare consigli, ma ho un'idea chiara: Inzaghi, per l'Arabia aspetterei"

Riporta msn.com: Intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della finalissima di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain, Paolo Di Canio ha analizzato il percorso di Simone Inzaghi, soffermandosi sul.

Di Canio: “Inzaghi? Arabia no se vuoi ambire alle stelle. Non inganniamo i tifosi dicendo…”

Come scrive fcinter1908.it: Intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista della finale di Champions League, Paolo Di Canio ha parlato del futuro di Inzaghi ma non solo: "Non do consigli ma ho un'idea. Simone ha fatto crescere l ...

Di Canio: “PSG ha avuto coraggio: via Mbappé, fatta una squadra. Merita la finale”

Secondo fcinter1908.it: Le parole dell'ex calciatore sulla squadra di Luis Enrique, l'altra finalista di Champions League insieme all'Inter ...