Di Battista | Riconoscere lo Stato di Palestina è un dovere

Di Battista lancia un appello forte e chiaro: riconoscere lo Stato di Palestina è un dovere morale e politico. Con 80 mila firme in sostegno alla proposta di legge, il suo impegno si inserisce in una mobilitazione globale che mira a dare voce a un popolo in cerca di giustizia. La crescente attenzione internazionale, come dimostra l'iniziativa di Macron, potrebbe finalmente dare nuovo slancio a un processo di pace tanto atteso. Non è solo una questione geopolitica; è una lotta per i diritti umani

ROMA – "Riconoscere lo Stato di Palestina è un dovere. Lo scorso anno abbiamo presentato con l'associazione Schierarsi, che ho fondato, 80 mila firme per una proposta di legge di iniziativa popolare per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Il fatto che oggi Macron voglia riconoscere lo Stato di Palestrina è una bella notizia, ma non ferma i massacri". Lo ha affermato l'attivista, saggista ed ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, nel corso del programma "Un alieno in patria", condotto da Peter Gomez, in diretta, su Rai 3. Secondo Di Battista bisogna "imporre sanzioni immediate" e "richiamare tutti gli ambasciatori dallo Stato "terrorista" di Israele.

Napoli, in consiglio comunale Pd, M5s e Avs portano mozione per riconoscere Stato di Palestina

Il consiglio comunale di Napoli si prepara a discutere una mozione importante, proposta da Pd, M5S e Avs, per riconoscere la Palestina come Stato democratico e sovrano.

Di Battista: “Riconoscere lo Stato di Palestina è un dovere”

