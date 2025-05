Deturpati i manifesti per il referendum

In un clima di crescente polarizzazione politica, è allarmante vedere i manifesti per il referendum della Cgil di Ascoli vandalizzati. Questi atti non solo deturpano la città, ma minano anche i fondamentali spazi di democrazia. La libertà di espressione è un valore da difendere con forza. È tempo di riflettere su quanto siamo disposti a lottare per le nostre idee e per un dibattito civile, soprattutto in vista del voto dell’8 e 9 giugno.

Coperti, strappati e deturpati. I manifesti affissi in città dalla Cgil di Ascoli, in vista del referendum dell’8 e 9 giugno, sono stati oggetto di atti vandalici nella notte tra mercoledì e giovedì. Un brutto gesto, denunciato dallo stesso sindacato con un post sui social. "Gli spazi delle affissioni elettorali sono spazi di democrazia, violarli mina questo stesso concetto – scrive la Cgil –. Ma non preoccupatevi, di manifesti ne abbiamo altri: a una settimana dal voto questi gesti non ci intimidiscono, ci fanno solo alzare la voce". Prontamente, dunque, le locandine vandalizzate sono state sostituite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Deturpati i manifesti per il referendum

