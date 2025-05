Detenuto ricoverato per aver assunto cocaina in Infermeria

Un episodio sconvolgente nel carcere di Bollate: un detenuto di 50 anni è stato ricoverato dopo aver assunto cocaina in infermeria. Matteo Savino, vicesegretario del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, sottolinea che questo inquietante incidente riflette una realtà più ampia: l'emergenza droga nelle carceri italiane. La sicurezza e la salute dei detenuti sono questioni cruciali che richiedono un’attenzione urgente. Qual è il futuro della nostra giustizia?

Un detenuto di 50 anni del carcere di Bollate è stato ricoverato in ospedale dopo aver assunto cocaina all’interno del reparto infermeria. A denunciare il fatto è è Matteo Savino, vicesegretario regionale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, "quello che è avvenuto è davvero sconcertante", aggiunge il sindacalista facendo notare che la casa di reclusione di Bollate che viene raccontata, specie sui media, è molto diversa dalla realtà. Secondo il Sappe questo episodio riapre la ferita "sull’ inefficienza di un’amministrazione che, nonostante le continue segnalazioni, continua ad ignorare le problematiche". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Detenuto ricoverato per aver assunto cocaina in Infermeria

Cerca Video su questo argomento: Detenuto Ricoverato Aver Assunto Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Detenuto ricoverato per aver assunto cocaina in Infermeria; Detenuto di bollate ricoverato per assunzione di cocaina in infermeria, si riaccendono le critiche sulla gestione carceraria. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Detenuto ricoverato per aver assunto cocaina in Infermeria

Secondo ilgiorno.it: Un detenuto di 50 anni del carcere di Bollate è stato ricoverato in ospedale dopo aver assunto cocaina all’interno del reparto infermeria. A denunciare il fatto è è Matteo Savino, vicesegretario regio ...

Trieste. Detenuto trovato morto in cella, un altro ricoverato per attacco cardiaco. Alta tensione al Coroneo

Lo riporta msn.com: TRIESTE - Un detenuto è stato trovato morto all ... Si ritiene che la vittima possa aver preso e poi assunto metadone. L'uomo era ricorso in appello in merito a una condanna per reati legati ...

Avellino, detenuto ferito da compagni di cella: ricoverato in codice rosso

Secondo ilmattino.it: Tutt'ora è ricoverato in gravi ... i colloqui interni. Il detenuto, proveniente da un'altra struttura, è un soggetto aggressivo.Cinque giorni fa, invece, aveva creato caos e disordini nel ...