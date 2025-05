Der junge Lord parabola sull’ipocrisia tra scandali e musiche formidabili

"Der junge Lord", l'opera che svela l'ipocrisia della società moderna, torna a far parlare di sé. Composto da un maestro tedesco, è un perfetto specchio delle contraddizioni italiane contemporanee. Nonostante le sue melodie straordinarie, resta spesso ai margini dei nostri teatri. È il momento di rivalutare questi capolavori, perché la musica ha il potere di scardinare pregiudizi e di farci riflettere. La vera arte merita di essere ascoltata!

È il più italiano dei compositori tedeschi del Novecento, ma la sua musica fatica a entrare nel repertorio nei nostri teatri. Eppure appena le si offre l’occasione la musica formidabile . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Der junge Lord», parabola sull’ipocrisia tra scandali e musiche «formidabili»

