Dept Q - Sezione casi irrisolti

"Dept Q" è la nuova serie crime di Netflix firmata Scott Frank, il genio dietro "La regina degli scacchi". Questo progetto promette di immergerci in casi irrisolti che sfidano la nostra curiosità, mentre lo stile narrativo avvincente dell’autore cattura l’attenzione. In un periodo in cui le storie true crime spopolano, questa serie si inserisce perfettamente nel trend, con ambizioni "multi stagione" che potrebbero farci rimanere incollati allo schermo. Sc

Ecco un po di interessanti curiosità sulla nuova serie crime di Netflix, firmata dallo showrunner de La regina degli scacchi. Dopo il trionfo de La regina degli Scacchi, Scott Frank torna su Netflix con una serie crime che, come vedremo più in avanti, ha delle ambizioni "multi stagione" contrariamente a quella che ha visto Anya Taylor-Joy come protagonista: s'intitola Dept. Q - Sezione casi irrisolti e propone Matthew Goode (il film di Watchmen, Downton Abbey, The Crown) nei panni di Carl Morck, misantropo ispettore capo della polizia di Edimburgo. Questa prima stagione è arrivata su Netflix il 29 maggio con 9 episodi che, è quasi matematicamente certo, la proietteranno nella Top 10 delle serie più viste del fine settimana. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dept. Q - Sezione casi irrisolti: cosa sapere sulla serie targata Scott Frank

