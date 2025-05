Denunciato per gioco d' azzardo a Como come un 38enne intratteneva i turisti illegalmente sul lungolago

Un 38enne rumeno è stato denunciato a Como per gioco d'azzardo, intrattenendo i turisti con il celebre gioco delle tre campanelle. Questo episodio mette in luce un fenomeno sempre più diffuso: il gioco clandestino nei luoghi turistici. Con l'aumento dell'afflusso di visitatori, cresce anche il rischio di truffe e attività illecite. Attenzione quindi, mentre vi godete la bellezza del lago: il divertimento potrebbe nascondere insidie!

