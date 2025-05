Denisa Adas | blocco videosorveglianza testimone dispersa e avvocato sotto indagine

Il caso di Denisa Maria Adas, la trentenne escort scomparsa a Prato, si infittisce: il blocco della videosorveglianza e l'indagine su un avvocato coinvolto gettano ombre sul mistero. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di crescente preoccupazione per la sicurezza delle donne, evidenziando la necessità di una maggiore vigilanza e protezione. Riusciranno le autorità a far luce su questa inquietante vicenda? La verità è più vicina di quanto pens

Due settimane dopo la sparizione inspiegabile di Denisa Maria Adas, la trentenne escort originaria della Romania, le indagini continuano a incontrare ostacoli inaspettati. La giovane scomparsa, che aveva soggiornato presso il residence Ferrucci a Prato, sembra destinata a rimanere avvolta nel mistero a causa di un problema tecnico destinato a rallentare ulteriormente le ricerche.

Denisa Maria Adas scomparsa a Prato, ritrovata l'auto ma i telefoni sono spenti: ore d'ansia per la 30enne di Roma

Ore di angoscia per Denisa Maria Adas, 30enne romena scomparsa da Prato da giovedì 15 maggio. Ritrovata l’auto, ma i suoi telefoni sono spenti, alimentando il mistero sulla sua sorte.

