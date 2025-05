Democrazie e declino del potere orizzontale Gli scenari secondo Campati

Negli ultimi anni, il dibattito sul potere ha preso una piega inaspettata. Moisés Naím, oltre un decennio fa, avvertiva del declino del potere orizzontale: più accessibile, ma meno controllabile. Oggi, in un contesto globale di crescente polarizzazione e sfide democratiche, questa riflessione diventa cruciale. Riflessioni come queste ci invitano a chiederci: come possiamo rinnovare la partecipazione e restituire significato alla democrazia? Un interrog

Poco più di dieci anni fa Moisés Naím sosteneva che il potere era in declino, perché non garantiva più i privilegi di un tempo, era diventato più facile da conquistare ma più difficile da esercitare e più semplice da perdere. Tuttavia, riteneva che in diversi ambiti della vita umana – non solo nel campo politico – si assisteva al consolidarsi di molti micropoteri, che non si presentavano con le vesti soverchianti del potere nudo e crudo, ma che comunque riuscivano a ostacolare le decisioni dei grandi protagonisti della vita dei Paesi e delle istituzioni (La fine del potere, Mondadori, 2013). Gli ultimi fatti internazionali – che hanno addirittura visto l’utilizzo della forza militare – sembrerebbero indebolire questa tesi. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Democrazie e declino del potere orizzontale. Gli scenari secondo Campati

