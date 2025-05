Dembele non si concentra su Ballon d’Or Talk mentre PSG Star si prepara a realizzare il sogno finale della Champions League

Ousmane Dembélé ignora il clamore attorno al Pallone d'Oro e concentra tutte le sue energie sul grande obiettivo: la Champions League. Con il PSG in corsa per un trionfo che manca da troppo tempo, il talentuoso attaccante dimostra che il lavoro di squadra è prioritario. In un'epoca in cui i trofei individuali brillano, Dembélé punta a scrivere la storia collettiva del calcio europeo. Questo è il momento di alzare la voce e dimostrare il proprio valore!

2025-05-30 23:55:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Ousmane Dembele sta facendo parlare di lui che ha vinto il pallone d’oro alla sua mente mentre cerca di aiutare Paris Saint-Germain a garantire la gloria della Champions League con la vittoria sull’Inter Milano. Dembele ha goduto di una stagione eccezionale per gli uomini di Luis Enrique, segnando 33 gol e fornendo 11 assist per aiutare il PSG a una seconda Ligue 1 e Coupé de France consecutive, e per il brink di un tanto atteso titolo di First Champions League. La sua forma prolifica lo ha messo nel bel mezzo della conversazione per l’onore individuale più prestigioso del calcio mondiale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

