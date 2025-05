Dembelé | dalla Francia alla finale di Champions League con il PSG

Ousmane Dembélé, dalla Francia alla finale di Champions League con il PSG: un percorso che racconta non solo la sua crescita personale, ma anche il potere del riscatto nel calcio moderno. Se il passato lo ha visto protagonista di un trasferimento da record, oggi dimostra che il talento può brillare anche dopo le avversità. Un esempio perfetto di come i nuovi talenti possano riscrivere la propria storia e quella del calcio europeo. Non perdere di vista questo viaggio!

dall'inviato Fosse stato ancora il vecchio Ousmane, questa partita l'avrebbe giocata in semifinale. Col Barcellona, dove venne strapagato come un fenomeno baciato da Dio, 148 milioni uno sull'altro a ingrossare le casse del Borussia Dortmund e alimentare (uno tra molti) la nome di una conclamata megalomania degli allora dirigenti catalani. Per ritrovare sé stesso Dembelé ha dovuto fare un passo indietro, riprendere la strada della natia Francia, con un allenatore barcellonista di estrazione ma guidato dal pragmatismo. Guidato da Luis Enrique, l'attaccante ha raggiunto la finale di Champions League, dopo 33 gol stagionali che da tremenda incompiuta lo hanno trasformato in arma letale.