Delrio e le due piazze per Gaza | Io sarò in entrambe ne usciremo più uniti

Graziano Delrio si prepara a partecipare a due manifestazioni per Gaza, il 6 e 7 giugno, un gesto che sottolinea un impegno profondo per la pace. In un contesto in cui le divisioni sembrano prevalere, il senatore invita a unirsi per una causa comune. La questione palestinese continua a essere un tema cruciale nel dibattito politico italiano, rivelando come l’unità possa emergere anche da diverse strade. Uniti si può fare la differenza!

Roma, 31 maggio 2025 – Senatore Graziano Delrio, esponente di punta del pacifismo cattolico dem impegnato da decenni nella cooperazioni in Palestina, per lei che parteciperà a entrambe le manifestazioni del 6 e il 7 giugno c’è una divergenza interna al centrosinistra? "No, assolutamente. Avrei preferito una sola organizzata magari da S.Egidio ma è esattamente il contrario. E credo nella ‘Concordia discors’ cui si riferiva La Pira circa l’armonia che nasce dalla discordanza di opinioni. Le due manifestazioni sono un messaggio di diversità ma vanno portate a unità. E la nostra partecipazione si richiama alle parole unitarie di Liliana Segre e Edith Bruck sulla fine della guerra a Gaza, la liberazione degli ostaggi, la possibilità per palestinesi e israeliani di vivere in pace entro confini sicuri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Delrio e le due piazze per Gaza: “Io sarò in entrambe, ne usciremo più uniti”

