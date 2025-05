Deloitte inaugurata la nuova sede in via Santa Sofia a Milano

Milano si prepara a diventare il fulcro dell'innovazione con l'inaugurazione della nuova sede di Deloitte in via Santa Sofia. In un’epoca in cui l'Intelligenza Artificiale Generativa sta ridefinendo il mondo del lavoro, Deloitte non solo celebra un nuovo spazio, ma anche un futuro ricco di opportunità . Scopri come l'AI cambierà le nostre vite e il modo di fare business. Questo è solo l'inizio di una rivoluzione!

Milano, 30 mag. (askanews) - Una giornata di festa e grandi novità in casa Deloitte a Milano. Il tema dell'Intelligenza Artificiale Generativa al centro dell'inaugurazione della nuova sede in via Santa Sofia. A partire dall'hub Solaria Space e dalla presentazione del paper "Generative Tomorrow. The Future Unveiled, starring GenAi" sull'adozione della GenAI da parte delle grandi imprese in Italia. Temi ripresi anche al taglio del nastro di Galleria Deloitte, il nuovo spazio espositivo di Deloitte ospitato nella chiesa sconsacrata di San Paolo Converso. All'evento hanno partecipato Raffaele Fitto, Vicepresidente della Commissione europea, Giuseppe Sala, Sindaco di Milano e Licia Ronzulli, Vicepresidente del Senato della Repubblica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Deloitte, inaugurata la nuova sede in via Santa Sofia a Milano

