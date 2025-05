Delitto Re a Catania la vittima aveva spesso fornito vestiti e cibo al suo omicida

Il tragico delitto di Santo Re, accoltellato a Catania da chi riceveva le sue generose attenzioni, mette in luce un paradosso sconcertante: la fragilità dei legami umani. Questo evento ci ricorda che la bontà può talvolta nascondere insidie. In un’epoca in cui la solidarietà è fondamentale, è cruciale riflettere su come le nostre azioni possano avere risvolti imprevisti e drammatici. Non sottovalutiamo mai il potere delle

Santo Re, il trentenne ucciso a coltellate ieri, a Catania, da un posteggiatore abusivo, conosceva l'omicida. I colleghi di lavoro, conferma la polizia, «hanno riferito che la vittima conosceva bene l'indagato, al quale spesso tutti loro offrivano da mangiare». «Santo - ha riferito un'amica e collega - a quell'uomo aveva spesso regalato i vestiti e tante volte da mangiare».

L'accoltellamento di Catania, due testimoni e un video «accusano» il posteggiatore abusivo. IL VIDEO

Catania, omicidio di Santo Re. Trantino: “Un colpo durissimo per la città”

Lo riporta ilsicilia.it: L’omicidio di Santo Re, avvenuto in piazza Mancini Battaglia nei pressi della pasticceria “Quaranta” in cui il trentenne lavorava, è stato un fulmine a ciel sereno per Catania. La tranquillità di un ...