Delitto di Garlasco dove è finita la borsa di Chiara Poggi?

Il mistero della borsa di Chiara Poggi si infittisce, a 18 anni dal delitto di Garlasco. Nuove indagini su tabulati telefonici potrebbero rivelare dettagli inaspettati, sollevando interrogativi sul momento esatto della tragedia. Questo caso, che ha tenuto l'Italia col fiato sospeso, dimostra come la verità possa essere a un passo dall'emergere, anche dopo anni. Ogni indizio potrebbe cambiare le sorti di una storia ancora irrisolta.

Non si sa dove sia la borsa della ragazza uccisa 18 anni fa. Si stanno studiando tabulati non analizzati in passato e gli orari delle telefonate potrebbero cambiare l'ora del delitto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it