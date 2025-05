Delfino Pesaro Under 19 vince il campionato e punta alle Finali nazionali

La Delfino Pesaro Under 19 scrive una pagina di storia sportiva, trionfando nel campionato regionale e avviandosi verso le finali nazionali! Questo successo non è solo un traguardo per i giovani atleti, ma rappresenta anche un faro di speranza per il futuro del basket pesarese. Con la squadra in crescita e il sostegno della città, l'entusiasmo si fa contagioso. Non perdere l'opportunità di seguire questa avventura straordinaria!

È un grande traguardo quello conseguito dalla formazione under 19 gold della Delfino Pesaro, capace di vincere il campionato regionale e di qualificarsi alle semifinali interzona, continuando a cavalcare il sogno delle Finali nazionali. Serviva una vittoria per confermare la vetta della classifica, e il destino ha messo i concittadini del Bramante come ultima prova. La tensione è stata alta nelle prime battute del match, con il primo quarto chiuso 16-12 per la Delfino, ma è sulla distanza che i ragazzi allenati da coach Biondi hanno fatto la differenza, trascinati dall'ex Davide Bacchiani, autore di 22 punti con ben 6 triple.

