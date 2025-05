Del Toro e Carapaz si annullano Yates li stacca e fa l’impresa | il Giro d’Italia 2025 è del britannico

Simon Yates è tornato! Dopo sette anni di attesa, il britannico ha riscritto la storia del Giro d'Italia 2025, superando del Toro e Carapaz in un finale mozzafiato. Sul celebre Colle delle Finestre, dove nel 2018 aveva visto sfumare il sogno, ha dimostrato che la perseveranza può trasformare le delusioni in trionfi. Un messaggio potente: mai arrendersi! Scopri come la resilienza può cambiare il corso degli eventi.

La rivincita di Simon Yates. A distanza di sette anni dalla crisi che nel 2018 gli fece perdere un Giro d’Italia dominato sul Colle delle Finestre, a vantaggio di Chris Froome, il corridore della Visma-Lease Bike proprio sull’iconica salita piemontese ha compiuto un’impresa memorabile ribaltando a suo favore il Giro 108. Staccato di 1’21” dal leader Isaac Del Toro alla vigilia dell’ultima tappa di montagna, Yates ha infranto i sogni del messicano con una rimonta impronosticabile, che gli ha consegnato il primo Giro d’Italia della carriera e il secondo Grande Giro dopo la Vuelta 2018. Un ribaltone che al sapore di rivincita per Yates proprio perché sette anni fa il Colle delle Finestre lo aveva respinto e oggi lo premia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Del Toro e Carapaz si annullano, Yates li stacca e fa l’impresa: il Giro d’Italia 2025 è del britannico

Giro d’Italia 2025, Simon Yates: “Contento per oggi, spero di essere protagonista nell’ultima settimana”

Durante la decima tappa del Giro d’Italia 2025, Daan Hoole ha conquistato la sua prima vittoria in un Grande Giro, sorprendendo gli appassionati.

Cerca Video su questo argomento: Toro Carapaz Annullano Yates Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Giro d’Italia 2025, Simon Yates perde qualche secondo: “Carapaz e Del Toro sono troppo esplosivi, dovrò pensare a qualcosa di diverso per domani”; Giro d'Italia, la classifica generale: Yates e Carapaz recuperano su Del Toro. Pellizzari in top 10; Giro d’Italia, Del Toro risponde alla grande a Carapaz. A Champoluc vince Prodhomme; Giro d’Italia 2025. Nico Denz vince in fuga la 18esima tappa. Del Toro ancora in rosa. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Del Toro e Carapaz si annullano, Yates li stacca e fa l’impresa: il Giro d’Italia 2025 è del britannico

Da ilfattoquotidiano.it: La maglia rosa prima controlla l’ecuadoriano, ma non collabora per andare a riprendere il britannico che va a vincere - Il bilancio della corsa ...

Simon Yates, capolavoro sul Finestre per prendersi il Giro. Del Toro e la Uae lo buttano via

Scrive gazzetta.it: Sulla salita più dura del Giro il britannico allunga, poi trova Van Aert che lo traghetta fino alla decisiva maglia rosa. Incomprensibile la gestione di corsa la tattica della squadra del Torito. Succ ...

Giro d'Italia 2025, Simon Yates beffa Del Toro e Carapaz, la maglia rosa è sua. Al Sestriere Harper primo su Verre

Si legge su ilmattino.it: E' successo di tutto nell'ultima tappa di montagna la Verrès-Sestrière, penultima frazione del Giro 2025 prima della passerella di domenica a Roma, quando i girini ...