Del Toro-Carapaz come Nibali-Roglic nel 2019 E Simon Yates ringrazia

Nel ciclismo, la vittoria non è solo una questione di watt, ma di strategia e determinazione. Simon Yates lo sa bene: in un Giro d’Italia imprevedibile, il suo approccio mentale vale quanto la potenza delle gambe. Proprio come Del Toro e Carapaz nel 2019, l'abilità di sorprendere i rivali è ciò che rende questo sport unico. Preparati a emozionarti, perché ogni pedalata può riscrivere la storia!

Nel ciclismo non sempre vince il più forte. Simon Yates quasi sicuramente oggi e per tutto il Giro d'Italia a livello di watt, se vogliamo entrare nel gergo ciclistico, non era il migliore tra gli uomini di classifica, ma per fortuna questo sport regala anche sorprese e la testa è addirittura fondamentale ancor di più delle gambe. Il britannico della Visma Lease a Bike è stato eccezionale sul Colle delle Finestre, che l'aveva clamorosamente respinto nel 2018 quando era in Maglia Rosa: ha attaccato i suoi rivali, li ha staccati e successivamente, anche grazie al supporto di un gregario di lusso come Wout van Aert, è riuscito a ribaltare la Corsa Rosa.

Giro d’Italia 2025, Simon Yates: “Contento per oggi, spero di essere protagonista nell’ultima settimana”

Durante la decima tappa del Giro d’Italia 2025, Daan Hoole ha conquistato la sua prima vittoria in un Grande Giro, sorprendendo gli appassionati.

