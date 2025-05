Del Piero scherza | Psg Inter? Ecco per chi tifano i fan di Juve e Milan pur di giustificarsi ci si…

Alessandro Del Piero, leggenda della Juventus, rompe il silenzio e tifa per l'Inter nella finale di Champions League contro il PSG. "L'Inter può vincere", afferma con convinzione, lasciando i fan juventini in un curioso imbarazzo. Questo scambio di sentimenti tra tifosi rivela come la rivalità calcistica si intrecci con la speranza collettiva di un calcio italiano che torna a brillare in Europa. Una finale che potrebbe riaccendere le passioni!

Del Piero alza la voce prima della finale di Champions League, ecco cosa dice l’ex calciatore della Juventus verso il match Psg Inter, le parole. Alessandro Del Piero, storica leggenda della Juventus, è intervenuto per CBS Golazo a pochi istanti dalla finale Psg Inter. Le parole: INTER PUO’ VINCERE – «Sì, stavolta c’è più convinzione per l’Inter. Entrano in campo con un approccio diverso rispetto a due anni fa. Allora affrontavano quella che era la squadra più forte del mondo in quel momento. Oggi — non perché il PSG non sia forte — ma l’Inter è più matura. È già una squadra solidissima. Sa segnare in tanti modi, anche su palla inattiva. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Del Piero scherza: «Psg Inter? Ecco per chi tifano i fan di Juve e Milan, pur di giustificarsi ci si…»

Alessandro Del Piero, ex capitano della Juve, esalta l’Inter e il suo valore per l’Italia. Durante il Memorial Niccolò Galli, ha commentato con entusiasmo la stagione dell’Inter, sottolineando il suo impegno nel lottare per lo scudetto e la Champions.

