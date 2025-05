Del Piero non ha dubbi | Fare il tifo per l’Inter per un tifoso della Juve o del Milan? No è impensabile

Alessandro Del Piero, icona della Juventus, ha scatenato un dibattito non da poco: fare il tifo per l’Inter? «Impossibile», afferma. In un calcio dove rivalità e passioni si intrecciano, le sue parole risuonano come un richiamo all’identità sportiva. Con la finale di Champions League all'orizzonte, la tensione cresce: potrà l'Inter superare le aspettative? La risposta potrebbe ridefinire il panorama calcistico italiano. Chi vincerà? E tu,

Del Piero sicuro: «Fare il tifo per l’Inter, per un tifoso della Juve o del Milan? No, è impensabile». Le parole della leggenda bianconera La leggenda della Juventus, Alessandro Del Piero, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CBS Golazo prima della finale di Champions League Psg Inter. Le sue parole: INTER PUO’ VINCERE – «Sì, stavolta c’è più convinzione per l’Inter. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Del Piero non ha dubbi: «Fare il tifo per l’Inter, per un tifoso della Juve o del Milan? No, è impensabile»

