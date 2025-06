Dehors | stop a sedie di plastica ombrelloni colorati e arredi ammucchiati nelle piazze Il nuovo regolamento è pronto

Il nuovo regolamento sui dehors segna una svolta per il decoro urbano: stop a sedie di plastica e ombrelloni colorati, in favore di arredi eleganti e armoniosi. Un passo verso spazi pubblici più accoglienti e sostenibili, in linea con le tendenze europee che puntano su città vivibili e curate. La qualità degli spazi urbani non è solo estetica, ma un modo per migliorare la nostra vita quotidiana. Sei pronto a scoprire come cambierà il tuo quartiere?

Limati gli ultimi dettagli, il regolamento dehors è pronto a terminare l'iter istituzionale per poter essere attivato. L'assessore alla qualità degli spazi urbani Emanuele Aronne, nei giorni scorsi, ha ascoltato gli ultimi "dubbi" sul documento che ora può approdare nelle commissioni e infine in. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Dehors: stop a sedie di plastica, ombrelloni colorati e arredi ammucchiati nelle piazze. Il nuovo regolamento è pronto

