La denuncia sul degrado in via Principessa Sichelgaita mette in luce un problema sempre più urgente nelle città italiane: l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Questa situazione non è solo un occhio di bottiglia per i turisti, ma riflette una mancanza di rispetto per il patrimonio urbano. Restituire dignità a questi spazi non è solo una questione estetica, ma un passo fondamentale verso una maggiore sostenibilità e civiltà. La città merita di brillare!

"Via Principessa Sichelgaita, una delle porte di accesso al centro storico della città per chi giunge a Salerno dall'autostrada A2 del Mediterraneo, versa in condizioni di degrado inaccettabili: l'amministrazione ha il dovere di correre ai ripari e restituire dignità alla zona". Così il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Degrado e abbandono indiscriminato di rifiuti in via Principessa Sichelgaita: la segnalazione

