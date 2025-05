Decreto Sicurezza a Roma corteo di protesta contro il provvedimento

A Roma, il corteo di protesta contro il Decreto Sicurezza ha acceso i riflettori su un tema caldo: la tutela dei diritti civili in un contesto di crescente repressione. Studenti e attivisti si sono uniti sotto lo striscione ‘No ddl Sicurezza’, dimostrando che le voci dei giovani sono pronte a farsi sentire. Questo evento non è solo una manifestazione locale, ma parte di un movimento più ampio per una società inclusiva e giusta. La partecipazione è la chiave!

È partito da piazza Vittorio Emanuele II a Roma il corteo di protesta contro la conversione in legge del decreto 482025, il cosiddetto Decreto Sicurezza, a cui partecipano diverse associazioni di studenti, collettivi universitari, movimenti ambientalisti e per l’abitare. Il corteo è aperto dallo striscione ‘No ddl Sicurezza’ e subito dietro campeggia un altro striscione con su scritto: “ Alziamo la testa contro lo Stato di paura “. Secondo una prima stima, alla manifestazione saranno presenti oltre 20mila persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Decreto Sicurezza, a Roma corteo di protesta contro il provvedimento

Digiuno contro il Decreto Sicurezza, Coalizione Civica organizza un incontro pubblico

Martedì 13, alle 19, all'Empatia Canapa Bar di via Carlo Mayr 119, Coalizione Civica per Ferrara organizza un incontro pubblico nell'ambito della staffetta nazionale di digiuno contro il Decreto Sicurezza.

