Decreto PNRR-Scuola | in settimana l’approvazione alla Camera le nuove misure per istruzione e università

In arrivo un grande cambiamento per il settore dell'istruzione: la Camera è pronta a dare il via libera al Decreto PNRR-Scuola! Questa misura non solo combatterà i diplomifici, ma offrirà anche incentivi per assunzioni di ricercatori e un potenziamento della carta docente. Un passo fondamentale verso una scuola più innovativa e di qualità, in linea con le sfide del futuro. Scopri come queste novità plasmeranno il nostro sistema educativo!

La Camera si prepara ad approvare in via definitiva il Decreto PNRR-Scuola, che introduce importanti novità per il mondo dell’istruzione, dall’infanzia all’università. Tra i principali interventi: stretta contro i diplomifici, ampliamento della carta docente, incentivi per l’assunzione di ricercatori, fondi per asili nido e studenti fuorisede, oltre a una riforma strutturale degli istituti tecnici. Decreto . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Decreto Scuola 2025: tornano le GM per i concorsi docenti con l’apertura agli idonei PNRR fino al 30% dei posti

Con l’entrata in vigore del Decreto Scuola 2025, tornano le graduatorie di merito per i concorsi docenti, con una novità: l’apertura agli idonei del PNRR fino al 30% dei posti.

Cerca Video su questo argomento: Decreto Pnrr Scuola Settimana Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Decreto PNRR-Scuola, sarà votato giorno 3 giugno: dall'assunzione idonei concorso, alle misure contro i diplomifici. Cosa si voterà. La scheda; Decreto Pnrr Scuola, primo via libera del Senato. Ecco tutte le novità; Decreto PNRR scuola: approvato al Senato il bonus ricercatori; Approvato in Senato il disegno di legge di conversione del Decreto Scuola PNRR. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dallo stop ai diplomifici alla carta docente, dagli asili nido ai fuorisede: verso il sì definitivo al decreto Pnrr-Scuola

Segnala ilsole24ore.com: Disco verde della Camera atteso in settimana. Novità in arrivo anche su reclutamento degli insegnanti, libri di testo e istruzione tecnica.

Il Senato approva il decreto legge Pnrr-Scuola

informazione.it scrive: ROMA Nell'Aula di Palazzo Madama si approva con 88 sì, 55 no e un astenuto il disegno di legge di conversione del decreto su Pnrr e Scuola. Il testo, che prevede tra l'altro nuove forme di reclutament ...

Decreto PNRR scuola: approvato al Senato il bonus ricercatori

Riporta edotto.com: Approvato al Senato il Decreto PNRR Scuola: bonus da 10.000 euro per l’assunzione di ricercatori under 35 e nuovi contratti per il pre-ruolo universitario.