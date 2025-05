Decarbonizzazione rinviata? Non ci saranno problemi per il commissario alla reindustrializzazione Carnevale

Il commissario Luigi Carnevale brinda all’ottimismo: nonostante il rinvio della decarbonizzazione, la reindustrializzazione di Brindisi è sulla strada giusta. In un contesto globale sempre più attento alla sostenibilità, la sua visione potrebbe rappresentare un modello per altri territori. Investire su innovazione e transizione energetica è cruciale, e la sua leadership potrebbe trasformare le sfide in opportunità, creando un futuro più verde e prospero. Rimanete sintonizzati!

È ottimista sulla strada intrapresa dal comitato per la decarbonizzazione il prefetto Luigi Carnevale, recentemente nominato commissario di governo per la reindustrializzazione di Brindisi e. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Decarbonizzazione rinviata? «Non ci saranno problemi», per il commissario alla reindustrializzazione Carnevale

Cerca Video su questo argomento: Decarbonizzazione Rinviata Saranno Problemi Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Incontro a Roma su Cerano, Uil: il rinvio del phase out non ostacoli progetti e lavoro. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media