Debutta il Festival del Paesaggio del Parco Adda Nord Anteprima della kermesse con la tesi di laurea sull’oasi

Debutta il Festival del Paesaggio del Parco Adda Nord, un evento che celebra il profondo legame tra territorio e comunità. Con una tesi di laurea sull’oasi come anteprima, la kermesse promette di coinvolgere tutti attraverso mostre, concorsi di disegni e tavole rotonde con esperti internazionali. Un'occasione imperdibile per riflettere sul nostro ambiente e sulle sue storie. Non perdere l’opportunità di essere parte di questo grande affresco collettivo!

Un grande affresco collettivo che racconta la storia del legame fra territorio e comunità. Una mostra, un concorso di disegni e tavole rotonde con esperti di fama internazionale sono gli ingredienti del primo Festival del Paesaggio firmato Parco Adda Nord. L’evento si terrà a ottobre, nei giorni scorsi la presentazione del nuovo contenitore che nasce dalla Costituzione. Con un momento emozionante: la premiazione di Chiara Salimbeni (nella foto), la stagista della riserva che si è laureata proprio con una tesi sull’oasi. Un motivo d’orgoglio per tutti. A insignirla, il presidente Giorgio Monti. La prima edizione della kermesse in autunno farà da trampolino di lancio a un’altra iniziativa di medio-lungo termine: un nuovo percorso partecipato e di confronto con le città sui temi del paesaggio da avviare nel 2026 con protagonisti Amministrazioni comunali e cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Debutta il Festival del Paesaggio del Parco Adda Nord. Anteprima della kermesse con la tesi di laurea sull’oasi

Il Festival che celebra il paesaggio. Un ponte tra natura e comunità

Scopri il primo Festival del Paesaggio al Parco Adda Nord, un evento che unisce natura e comunità! A ottobre, tra mostre e tavole rotonde con esperti europei, si celebra l'armonia tra ambiente, storia e cultura.

Cerca Video su questo argomento: Debutta Festival Paesaggio Parco Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Debutta il Festival del Paesaggio del Parco Adda Nord. Anteprima della kermesse con la tesi di laurea sull’oasi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Debutta il Festival del Paesaggio del Parco Adda Nord. Anteprima della kermesse con la tesi di laurea sull’oasi

Segnala ilgiorno.it: Una mostra, un concorso di disegni e tavole rotonde con esperti di fama internazionale sono gli ingredienti del primo Festival del Paesaggio firmato Parco Adda Nord. L’evento si terrà a ottobre, nei ...

Il Festival che celebra il paesaggio. Un ponte tra natura e comunità

Secondo msn.com: L’appuntamento organizzato dal Parco Adda Nord. A Cornate spazio a concorsi e tavole rotonde. Il presidente Monti: "Tutti insieme per difendere l’ambiente". E i giovani saranno protagonisti.

Presentato a "Paesaggire" il primo festival del paesaggio dell'Adda

Scrive primalamartesana.it: Presentato durante "Paesaggire" Il primo festival del paesaggio dell'Adda. L'evento ha avuto luogo venerdì 23 maggio 2025 a Trezzo, nella sede del Parco Adda Nord, Villa Gina.