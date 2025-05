De Rossi | Mia mamma è comunista così Una volta mi disse | Sei ricco devi pagare più tasse e attaccò

Daniele De Rossi si confessa in un'intervista che spiazza: parla di ambizioni e del suo sogno di costruire un futuro con la Roma. La sua storia è emblematica di un calcio che cerca di rinnovarsi, fra giovani promesse e sfide di gestione. Interessante il suo riferimento alle tasse: un tema che riecheggia nel dibattito attuale sulla giustizia sociale. Come gestire la ricchezza in un mondo che cambia? La risposta potrebbe riservare sorprese!

Daniele De Rossi si racconta ad Andrea Di Caro sul Corriere della Sera. Si parte ovviamente dal suo esonero alla Roma arrivato dopo pochi mesi dal contratto, ma che era successo? «Non deve chiederlo a me. Avevamo impostato un progetto di lungo periodo. Nella mia testa c’era l’idea di crescere insieme a una squadra giovane e alcuni giocatori più esperti con l’obiettivo di lottare per lo scudetto nel 2027, l’anno del centenario. E invece.». E invece la sua stagione è durata appena quattro partite e tre punti. «So che nel calcio senza i risultati il tempo non te lo dà nessuno, ma tutto è stato accantonato davvero troppo presto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Rossi: «Mia mamma è comunista così. Una volta mi disse: “Sei ricco, devi pagare più tasse” e attaccò»

Cerca Video su questo argomento: De Rossi Mia Mamma Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Daniele De Rossi: «Cicatrici e tatuaggi nazisti, quante leggende su di me. Mi sposai troppo presto: ai giocatori lo sconsiglio»; Sarah Felberbaum e la cosa “più bella che De Rossi ha fatto” per lei; Ranieri sull'annata di Thiago Motta alla Juventus: I giovani vanno aiutati, uguale De Rossi; Ranieri: Agli allenatori giovani va dato tempo. Poi a sorpresa su Pellegrini: Non lo riconosco. 🔗Ne parlano su altre fonti

De Rossi: “Ai calciatori consiglio di non sposarsi o comprare case subito. Su di me tante bugie”

Come scrive fanpage.it: De Rossi racconta l'esonero come allenatore della Roma: "I Friedkin sono stati indirizzati da chi oggi non c’è più ...

Daniele De Rossi: «Cicatrici e tatuaggi nazisti, quante leggende su di me. Mi sposai troppo presto: ai giocatori lo sconsiglio»

Riporta msn.com: L'ex calciatore, oggi tecnico: «Un orgoglio allenare la mia Roma, un trauma lasciarla. Ma adesso sono pronto a ripartire» ...

Gli auguri di Vasco Rossi alla mamma, "è lei la mia prima ascoltatrice"

Da msn.com: AGI - La mamma è sempre la mamma. E quella di Vasco Rossi, il re del rock ... "Buon kom-compleanno a mia mamma Novella che oggi compie 95 anni !!!! Mia mamma è stata sempre la prima a sentire ...