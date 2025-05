De Rossi duro | Voglio bene a Inzaghi Chi tifo questa sera? Dico…

Daniele De Rossi si schiera senza mezzi termini: "Voglio bene a Inzaghi". Mentre il mondo del calcio si prepara a vivere l'emozionante finale di Champions League tra PSG e Inter, l'ex calciatore sottolinea l'importanza della credibilità e della fiducia nelle proprie idee. Un messaggio forte che risuona in un'epoca in cui le decisioni strategiche sono più cruciali che mai. Chi tiferai questa sera? La passione calcistica è pronta a esplodere!

Daniele De Rossi non usa giri di parole, ecco cosa ha detto l’ex calciatore verso la finale di Champions League Psg Inter, le parole. Daniele De Rossi è stato intercettato da Sky Sport prima di Psg Inter. Sentiamo un estratto verso la finale di Champions League. LUIS ENRIQUE – «La sua forza è la credibilità: crede nelle sue idee, sia quelle calcistiche che quelle umane nella gestione del gruppo. E’ molto legato al rispetto che c’è tra i ruoli. E’ stato uno degli allenatori che mi ha colpito di più, forse quello che mi ha colpito di più. La nostra è stata una conoscienza lenta. Quell’estate la passai a Roma perché mi operai all’orecchio e lui stava sempre al campo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Rossi duro: «Voglio bene a Inzaghi. Chi tifo questa sera? Dico…»

Pronto Daniele, ti va di prendere un caffè? Offerta la panchina a De Rossi | Atteso domani per la firma

Dopo mesi di riflessione e nuove esperienze, Daniele De Rossi è pronto a tornare in panchina, dove sente di appartenere.

