De Rossi | Cicatrici e tatuaggi nazisti quante leggende su di me Mamma? Per dirla alla Brega…

Daniele De Rossi rompe il silenzio e sfata le leggende che lo circondano in un'intervista esclusiva al Corriere della Sera. Dall'accusa di tatuaggi nazisti a cicatrici misteriose, il campione svela la verità: "Mamma, per dirla alla Brega…". In un'epoca in cui la notorietà è accompagnata da voci infondate, la sua testimonianza illumina il panorama sportivo, invitandoci a riflettere sull'importanza di conoscere realmente le persone dietro i miti

In una lunga intervista al Corriere della Sera, Daniele De Rossi ha smentito alcune leggende metropolitane sul suo conto

Daniele De Rossi: «Cicatrici e tatuaggi nazisti, quante leggende su di me. Mi sposai troppo presto: ai giocatori lo sconsiglio»

De Rossi: «Mia mamma è comunista così. Una volta mi disse: “Sei ricco, devi pagare più tasse” e attaccò»

