De Rossi | Ai calciatori consiglio di non sposarsi o comprare case subito Su di me tante bugie

Daniele De Rossi, ex capitano della Roma, rompe il silenzio sull'esonero: "Le bugie su di me sono tante". In un calcio dove la pressione è costante, il consiglio ai calciatori è chiaro: "Non sposatevi e non comprate case subito". Un invito alla cautela in un contesto dove le carriere possono cambiare in un attimo. Scopri cosa si nasconde dietro le quinte del mondo del pallone!

De Rossi racconta l'esonero come allenatore della Roma: "I Friedkin sono stati indirizzati da chi oggi non c’è più. E non ha lavorato per il bene della Roma". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - De Rossi: “Ai calciatori consiglio di non sposarsi o comprare case subito. Su di me tante bugie”

