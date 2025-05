De Pascale vuole interrompere ogni relazione istituzionale con il governo israeliano

Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, compie un gesto audace: interrompere ogni legame istituzionale con il governo israeliano. Questa mossa non è solo una posizione politica, ma riflette un crescente sentimento di responsabilità tra le amministrazioni locali riguardo ai conflitti internazionali. In un'epoca in cui la solidarietà e i diritti umani dominano il dibattito pubblico, il suo invito suscita interrogativi su come le regioni possono influenzare la scena globale.

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ha chiesto alla giunta e ai dirigenti della Regione e delle agenzie regionali di "interrompere ogni relazione istituzionale con l'attuale governo israeliano". La richiesta è arrivata "a fronte delle gravissime violenze in atto nella.

L’Emilia-Romagna interrompe le relazioni con Israele. La lettera di De Pascale a fronte delle “gravi violenze in atto a Gaza”

Lettera di De Pascale ai dirigenti e alle agenzie dell’Emilia-Romagna: “Interrompere ogni relazione con il governo israeliano”

Emilia-Romagna interrompe relazioni istituzionali con Israele, annuncia de Pascale

