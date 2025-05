De Martino | Stasera tutto è possibile resti su Rai2 Al mio posto? Proposti Fabio Balsamo e Ciro Priello

Stefano De Martino lascia le redini di "Stasera tutto è possibile" e si apre una nuova era per il varietà di Rai2. Sotto la guida del duo comico Ciro Priello e Fabio Balsamo, il programma promette freschezza e divertimento. Questo cambiamento rientra in un trend televisivo che punta su nuovi volti per rinvigorire il panorama dell'intrattenimento. Riusciranno i due a conquistare il pubblico con il loro humor? Non resta che scoprirlo!

Stefano De Martino conferma che non sarà al timone della prossima edizione di Stasera tutto è possibile. Alla guida del varietà, il cui futuro parrebbe legato alla prima serata di Rai2, il conduttore confida di avere proposito il duo comico formato da Ciro Priello e Fabio Balsamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - De Martino: “Stasera tutto è possibile resti su Rai2. Al mio posto? Proposti Fabio Balsamo e Ciro Priello”

Affari Tuoi stasera non va in onda: Jannik Sinner prende il posto di Stefano De Martino su Rai 1

Questa sera, "Affari Tuoi" non andrà in onda: il talentuoso Jannik Sinner sostituisce Stefano De Martino su Rai 1.

