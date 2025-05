De Luca | Salerno come Cannes città turistica è una sfida

Vincenzo De Luca lancia una sfida audace: trasformare Salerno in una meta turistica paragonabile a Cannes. Parole che aprono a un futuro luminoso, dove il potenziale della costiera amalfitana potrebbe brillare ancor di più. Immagina di passeggiare tra le bellezze storiche e naturalistiche, immerso in un flusso continuo di visitatori. La città è già in movimento: cosa aspettiamo a farne la nuova perla del Mediterraneo?

Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno come Cannes. Lo pensa il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che questa mattina, a margine di una conferenza stampa di presentazione dei progetti di Salerno Solidale, ha parlato del turismo in città. “Già oggi – ha detto il governatore – credo che la città turistica sia nata, vedo un fiume di turisti anche qui. Ovviamente è sempre una sfida quella del turismo; dobbiamo adeguare anche le strutture di accoglienza. Credo che avremo due mesi straordinari. Si conclude il lavoro della spiaggia a Torrione e sarà una cosa bellissima. A Pastena abbiamo realizzato il molo nel corso di un primo intervento di ripascimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Progetti per migliorare le strutture sportive a Salerno: la presentazione con De Luca

Sabato 31 maggio, alle ore 10, presso la struttura Arbostella di Salerno, si terrà una conferenza stampa con il Governatore De Luca per presentare progetti dedicati alla promozione della salute attraverso lo sport.

